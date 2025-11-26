宇宙はどうやって生まれたのか？生命はどこから来たのか？宇宙において、生命が存在するのは地球だけなのだろうか？ブラックホールの正体は一体何なのだろうか？こうした人類を悩ませてきた「謎」の答えを中国の科学者は全力で見つけ出そうとしている。中国の第15次五カ年計画（2026〜30年）期間中の宇宙のルーツを探す科学衛星計画では、人工衛星を4基打ち上げて、宇宙の最も奥深い謎の解明を目指すことになっている。中央テレビ