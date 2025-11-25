¿Í¼êÉÔÂ­¤Ç¶ÈÌ³¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿30ºÐ¤Î±Ä¶È¼çÇ¤¡£Éô²¼¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç18»þÁ°¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¾å»Ê¡¢ºÆ»°¤Î¶ÈÌ³²þÁ±Äó°Æ¤âÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¼­¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¼¡¼¡£¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÌÚÂ¼À¯Èþ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö²¶¤ÏÊØÍø²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×30ºÐ±Ä¶È¼çÇ¤¤Î¶ìÇºAÀî¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡¢²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸åÃæµ¬ÌÏ°û