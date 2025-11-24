¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÝÇ½Áí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬°æ¾åÂó¿¿¤ËÈ½ÄêÉé¤± ³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç¡Ä Æá¿ÜÀîÅ·¿´ °æ¾åÂó¿¿ ¥Ü¥¯¥·¥ó¥° ³ÊÆ®µ» ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬°æ¾åÂó¿¿¤ËÈ½ÄêÉé¤± ³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ± 2025Ç¯11·î24Æü 21»þ35Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È 24Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¤Ë0¡Ý3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿ ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö Å·¿´¡¡É¬»¦µ»¡©¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥¹¥È¥«¥ß¥«¥¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×Í½¹ð¡¡Âó¿¿¤È¤ÏÌÜ¹ç¤ï¤»¤º¡Ö·×ÎÌ¤Î»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡× 2025Ç¯11·î21Æü 15»þ21Ê¬ ¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤ÎÅ·¿´¡½Âó¿¿Àï¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡× 2025Ç¯11·î24Æü 19»þ15Ê¬ ¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇÂç·ãÁö¡õ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º 2025Ç¯11·î23Æü 16»þ28Ê¬ Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¡È¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ë¡ÉÂÐÀï¤·¤¿Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¿·¾Ú¸À¡Ö¸ú¤«¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡× 2025Ç¯11·î22Æü 14»þ37Ê¬