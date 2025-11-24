新年や願い事があるときなど、神社にお参りする方は多いでしょう。安彦晴さんの作品『狛犬送り』では、可愛らしい狛犬たちに囲まれる『モフモフパラダイス』が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約3.1万ものいいねが付き注目を集めました。【漫画】『狛犬送り』（全編を読む）主人公・庄司は出先で神社を見つけると、できるだけ参拝しています。近年はお参りの際に住所、名前、感謝の気持ちを伝えたあと、「妻