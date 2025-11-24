「MAFEX ROBIN (BATMAN: HUSH Ver.)」HOBBY Watch

「MAFEX ROBIN」12月発売予定 メディコム・トイが可動フィギュアを発売

ライブドアニュース編集部

  • メディコム・トイが「MAFEX ROBIN(BATMAN:HUSH Ver.)」を12月に発売する
  • バットマンを「BATMAN DAMAGE Ver.」として立体化したアクションフィギュア
  • 全高約160mmで、頭部パーツ3種、各種武器パーツ、布製マントが付属する
