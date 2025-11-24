MAFEXシリーズに「バットマン: ハッシュ」よりティム・ドレイク版「ロビン」と「ラーズ・アル・グール」が登場傷を負った「バットマン」のダメージ版も
「MAFEX ROBIN (BATMAN: HUSH Ver.)」
メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX ROBIN (BATMAN: HUSH Ver.)」を12月に発売する。価格は13,750円。また、可動フィギュア「MAFEX BATMAN (BATMAN: HUSH Ver.) DAMAGE Ver.」および「MAFEX Ra's al Ghul (BATMAN: HUSH Ver.)」を2026年9月に発売する。価格はBATMANが12,980円、Ra's al Ghulが14,080円。
MAFEXシリーズに「BATMAN: HUSH」より「BATMAN DAMAGE Ver.」、「Ra's al Ghul」、Tim Drake版「ROBIN」が登場する。それぞれ可動式フィギュアスタンドが付属する。
12月 発売予定
価格：13,750円
原型製作：PERFECT-STUDIO
「BATMAN: HUSH」よりついにTim Drake版「ROBIN」が登場する。全高は約145mm。本商品には、可動式フィギュアスタンドのほか、頭部パーツ2種、布製マント、武器パーツが付属する。
「MAFEX BATMAN (BATMAN: HUSH Ver.) DAMAGE Ver.」
2026年9月 発売予定
価格：12,980円
原型製作：PERFECT-STUDIO
本商品は、「BATMAN: HUSH」のバットマンを「BATMAN DAMAGE Ver.」として立体化したアクションフィギュア。全高約160mmで、可動式フィギュアスタンドに加えて、頭部パーツ3種、各種武器パーツ、布製マントが付属する。
「MAFEX Ra's al Ghul (BATMAN: HUSH Ver.)」
2026年9月 発売予定
価格：14,080円
原型製作：okan & 形屋参太朗& PERFECT-STUDIO
（敬称略）
本商品は、「BATMAN: HUSH」よりバットマン宿敵の1人、ヴィランのラーズ・アル・グールを立体化したアクションフィギュア。全高は約160mmで、可動式フィギュアスタンドのほか、頭部パーツ3種、剣パーツが付属する。
