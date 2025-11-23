¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤­½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«