俳優の篠⼭輝信（41）が、11月21日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、父である写真家・篠⼭紀信（享年83）に撮影されたエピソードを、黒柳徹子が振り返る場面があった。【映像】篠山紀信と黒柳徹子のツーショット（当時の写真）黒柳は、篠⼭の父について、「本当にいい写真をたくさん撮っていただきました。篠⼭（紀信）さんには『徹子の部屋』が始まった時からずっと出ていた