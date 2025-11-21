日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２１日、第１０４回全国高校サッカー選手権大会実行委員会が調整中であった宮城県代表が聖和学園高に決定したと発表した。県大会優勝の仙台育英高は、サッカー部の構造的ないじめがあったとして本大会の出場を辞退。準優勝の聖和学園高へ本大会出場の打診を行い、正式に出場する旨の回答があったため、実行委員会として決定した。聖和学園高はこの日、公式ホームページで千葉剛校長の名前で文書