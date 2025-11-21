カランダガンがカルティエ賞年度代表馬に選出欧州競馬の年度表彰にあたるカルティエ賞の受賞馬が発表され、年度代表馬には、7月の英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSなどを制したカランダガン（セン4）が選出された。30日に東京競馬場で行われるG1ジャパンカップ（JC、芝2400メートル）への参戦が決まっている強豪馬の受賞に、日本のファンからも「JC来てくれるのヤバいな」といった声が上がっている。昨年の英チャン