かりゆしは、2軒のホテルを特別目的会社（SPC）を通じて買い戻した。合同会社COREを通じて買い戻したのは、OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES NAHAとKARIYUSHI LCH.Izumizaki 県庁前の2軒のホテル。コロナ禍の2021年、財務基盤強化のため、琉球キャピタル傘下のSPCである合同会社結志に譲渡した後、同社に匿名組合出資し、運営を継続していた。レンダーとして琉球銀行が支援し、当初の計画に基づき、かりゆしが主導の資本構成に戻す。