◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。試合前にはドローンショーが予定されていたが、電波干渉を受けたことにより中止すると発表された。試合前には新ユニホームの形をしたビッグフラッグが掲げられ、代表の選手たちが入場した。なお、この一戦が日本代表の年内最終戦となる。