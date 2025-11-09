ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 大相撲九州場所初日 元小結遠藤聖大が初業務、SNSで「凜々しさ」など… カッコイイ 遠藤聖大 ネクタイ 大相撲 名古屋場所 ジャンパー チュア 格付け デイリースポーツ 大相撲九州場所初日 元小結遠藤聖大が初業務、SNSで「凜々しさ」などの声 2025年11月9日 21時27分 リンクをコピーする 「大相撲九州場所・初日」（９日、福岡国際センター）大相撲九州場所の番付発表後に現役引退を決め、年寄「北陣」を襲名した元小結遠藤の北陣親方（３５＝本名・遠藤聖大）が早速親方として初業務を行った。ネクタイ、紺色のジャンパー姿で花道で警備する姿に、ＳＮＳなどでは「うおお〜警備の北陣親方が」、「花道警備の遠藤発見」、「これは警備してても行列ができる凜々しさ」、「ファン集まってきちゃうよ」、「やっぱカ 記事を読む おすすめ記事 朝ドラ「ばけばけ」 女中になれず…なみのヤケ酒シーンに「素晴らしい演技でした」「悔しいですよね」 2025年11月6日 17時59分 未成年飲酒で降板の今森茉耶、「ゴジュウジャー」から姿消すも…戦闘シーンで“登場” 編集に「凄い」の声 2025年11月9日 10時15分 【あすから】『イカゲーム』イム・シワンが心優しい青年に… 韓国ドラマ『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』が放送開始＜キャスト・あらすじ＞ 2025年11月5日 21時0分 【東芝デバイス＆ストレージ】2025年11月1日付当社役員人事について 2025年10月30日 17時37分 益若つばさ、韓国流メイクで印象激変！ 最新ショットに反響「可愛過ぎて見惚れる！」 2025年11月3日 11時40分