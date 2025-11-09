大相撲九州場所・初日」（９日、福岡国際センター）大相撲九州場所の番付発表後に現役引退を決め、年寄「北陣」を襲名した元小結遠藤の北陣親方（３５＝本名・遠藤聖大）が早速親方として初業務を行った。ネクタイ、紺色のジャンパー姿で花道で警備する姿に、ＳＮＳなどでは「うおお〜警備の北陣親方が」、「花道警備の遠藤発見」、「これは警備してても行列ができる凜々しさ」、「ファン集まってきちゃうよ」、「やっぱカ