[11.9 J1第36節 京都 0-3 横浜FM サンガS]J1第36節が9日に行われ、17位横浜F・マリノスは敵地で3位京都サンガF.C.を3-0で下して3連勝を飾った。残り2試合で18位横浜FCと勝ち点差が「8」となり、残留圏内の17位以上が確定。この結果、前日に敗れていた横浜FCの1年でのJ2降格も決定した。横浜FMは勝てば残留が決まる状況の中、前半25分にペナルティエリア右のMF植中朝日がMF平戸太貴に倒され、PKを獲得。前半28分、キッカーのMF