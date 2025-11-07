EXILE ATSUSHI（45）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2023年に一酸化炭素中毒になったことを振り返った。ATSUSHIは「不慮の事故で、一酸化炭素中毒になってしまって。換気の悪いレストランで小さい小部屋だったんですけど。たまたま換気扇の調子が悪くて」と語った。黒柳徹子は「そんなことあるのね」と神妙に話した。ATSUSHIは「僕と、隣にいたマネジャーが結構重度だったんですけど。僕が一