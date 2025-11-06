3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のギタリスト・若井滉斗（ひろと）と、9人組ガールズグループ「NiziU」のNINA（ニナ）の“密会”が取りざたされ、衝撃を与えた。人気者同士の親密な関係から、“公私混同”が疑われているようだ。発端となったのは、11月4日の「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」の報道。「『FRIDAYデジタル』で、11月上旬にNINAさんが、若井さんの住む自宅マンションに入っていく姿