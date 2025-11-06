3人組ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のギタリスト・若井滉斗（ひろと）と、9人組ガールズグループ「NiziU」のNINA（ニナ）の“密会”が取りざたされ、衝撃を与えた。人気者同士の親密な関係から、“公私混同”が疑われているようだ。

発端となったのは、11月4日の「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」の報道。

「『FRIDAYデジタル』で、11月上旬にNINAさんが、若井さんの住む自宅マンションに入っていく姿が報じられました。同誌には、深夜2時ごろにNINAさんが帽子とマスクで顔を隠し、タクシーで帰宅する写真も掲載され、熱愛が疑われたのです。ただし、5日の『NEWSポストセブン』の取材に対し、NINAさんの所属事務所は、“仲のいい先輩後輩”として、交際を否定しています」（スポーツ紙記者）

ミセス、NiziUともに高い人気を誇り、多くの音楽番組に出演している。売れっ子2組が共演することも多かったが、今回の報道が思わぬ波紋を呼ぶことになった。

「2024年4月、ミセスの公式YouTubeチャンネルに投稿された、NiziUとのコラボ動画で、2グループのメンバーが交代で登場し、最後に全員が集合するというものがありました。動画内で、NINAさんと若井さんが同じ画角に入った際、NINAさんが笑顔を見せていたのですが、SNSでは『女の顔してる』という指摘が出てしまったのです。この動画以外にも、過去に若井さんとNINAさんが共演したり、コラボしたりした際の画像が切り抜きで拡散され、今回の報道と結びつける向きもあるようです」（芸能記者）

さらに、若井とNINAの「密会報道」を受けて、Xでは

《これでさniziuとミセス共演できないやん》

《こうなっちゃったら、ミセスとNiziUもうコラボ出来ないじゃんね》

《もうミセスとNiziUが同じ番組に出る事はないかなとも思う》

など、冷ややかな声もあがっている。今後のミセスとNiziUの共演が危ぶまれているようだ。

「両グループは楽曲提供やコラボパフォーマンスが多く、ファンには共演を好意的に受けとめられていました。事務所が交際について否定しているとはいえ、密会報道によって“公私混同”を疑う声もあり、今後、若井さんとNINAさんが共演した場合、見方が変わってしまう人もいることでしょう。こうしたファンの反応を憂慮し、テレビ局側がミセスとNiziUを同じ音楽番組で共演させないよう、慎重になる可能性もあります。そうなれば、事実上の”共演NG”状態になりかねません」（前出・芸能記者）

ミセスとNiziUの“コラボ”は、もう見られなくなってしまうのか。