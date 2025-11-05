小学生以上になると、自分のことは自分でできるようになる一方で、人間関係や学校のことで親も頭を悩ませる機会が増えていきますよね。先日もママスタコミュニティに「仲間はずれみたいになっている」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは中学2年生。クラブ活動でバレーをやっていますが、そこでの人間関係に悩んでいるようです。『クラブも一緒で、今まで休みや早く終わる日にいつもみんなで遊んで