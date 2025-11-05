＜中学生女子、仲間外れ＞前は部活のみんなで遊んでいたのに…「学校楽しくない」という子にかける言葉
小学生以上になると、自分のことは自分でできるようになる一方で、人間関係や学校のことで親も頭を悩ませる機会が増えていきますよね。先日もママスタコミュニティに「仲間はずれみたいになっている」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは中学2年生。クラブ活動でバレーをやっていますが、そこでの人間関係に悩んでいるようです。
『クラブも一緒で、今まで休みや早く終わる日にいつもみんなで遊んでたのに、最近遊びに誘われることもなくて、誘ったとしてもみんなに断られるみたいです。どうやらうちの子以外のバレー部の子たちと遊んでいるようです。なので最近は遊びに行くことがなくなり、寝るかスマホをしています。無視とかはなくて、夜にグループ電話はしています。仲間はずれ的な感じになっていて、子どもが「学校、楽しくない」と言っています。親としては何とアドバイスしたらいいでしょうか』
仲間外れの理由、相手に直接聞いてみるのもあり？
『昨日、朝から「学校行きたくない」と始まり、「バレーしたいなら、バレーのある高校に行けなくなるよ」と言い、なんとか午後から学校に行きましたが、不登校の始まりでしょうか。昼ごはんも「お腹は空くけど喉を通らない」と言っていました』
お友達から仲間外れにされている気がすることから、学校に行きたくないと言い始めているお子さん。食事も喉を通らないほど精神的に辛くなっている様子がうかがえます。投稿者さんは「このまま不登校になってしまうのでは？」という思いから、一度思い切って学校を休ませることも検討していると綴っていました。
『やきもちかな、相手の。お子さんのほうが勉強できるとかない？ それか持ち物で嫉妬とか』
『今まで不満に思っていた積み重ねと何かキッカケがあって、もうヤダとなったのかもね。無視しないところが、幼稚な性格の悪い子たちではないんだろうなと思う。面と向かって塩対応は、ある意味正直。1人がそれで他の人はそれに引きずられている可能性もあるけど、勇気を出して直接ハッキリ聞いてみるのも手だと思う』
なぜ急に仲間外れをされるようになったのか、グループ通話はするのになぜ遊んでくれないのかなど、いろいろとわからない点は多い様子。まずは急に仲間外れにされた理由について、ママたちからは「投稿者さんのお子さんに対する嫉妬では？」という意見がありました。たとえばバレーにおいて、投稿者さんのお子さんが選手に選ばれたり、監督に気に入られたりといったことがあったのかもしれません。このほかお子さんの成績や、持っている物を羨ましく思い始めた可能性も。ただ面と向かって無視などはしないとなると、他の子たちも関係を壊したいわけではなく、言いたいことはあるけれど言えていない状況なのかもしれません。そのため「どうして仲間外れをするのか、相手に直接聞いてみてもいいかも」というアドバイスも。そうすれば、今のモヤモヤは解消されるのではないでしょうか。
担任や顧問に事情を話して、学校を1〜2日休むのもありでは？
『辛いよね。でもプライベートの遊びは自由だから仕方ないよね。子どもに声をかけるとしたら「人間関係の悩みは一生あるよ。今、辛かったり寂しかったりするのは人間関係の勉強の一つだから、必ず将来の糧になるよ」かな』
『友達は部活だけでクラスにはいないのかな。部活は変えたくないなら、来年度のクラス替えである程度配慮してもらえば、新しい友達がクラスにできる可能性もあるよ。部活に思い入れが強くないなら、転部を視野に入れてもいいけど。月に1日か2日だけと決めて、休むとかはどうかな？』
不登校になりそうなほど人間関係に悩んでいるのであれば、バレー部を辞めるという選択肢もあるでしょう。部活以外でクラスに仲のいいお友達がいれば、学校に行きたくない気持ちも薄れていくかもしれません。しかし投稿者さんのお子さんは、高校に進学してもバレーを続けたいと思っている様子です。部活を変えたくないのであれば、なんとか頑張って学校に行き、部活を続ける方向で親としてもサポートしたいですよね。人間関係に悩むのは子どもも大人も同じですから、今の経験はこの先の人生で決して無駄にはならないことを伝えて、励ますというのもよいかもしれません。またご飯も喉を通らないほど辛いのであれば、いったんは「学校か部活を休む」という選択肢もありでしょう。担任の先生や顧問に事情を話すなどしておけば、理解も得られるのではないでしょうか。
部活も人間関係も進路も、選択肢はたくさんあることを伝えて
『思春期女子あるあるかな。何かのタイミングでいきなり関係性が変わるというやつ。理由はわからない。急にサッと気持ちが変わっちゃって、それまでベッタリな付き合いだったのが、遊ぶとか喋るとかが極端に減る。でも日常の付き合いはある。娘もそれで悩んで、学校に行きたくないと暗い顔をして渋々登校していた。あまりにも辛そうなときは1日休ませて、「好きなことをやっていていいよ」と言っている。一生続く関係ではないし、とにかく時が過ぎていくのを待つしかない』
『風邪で熱があるとかの身体的不調だったら、有無を言わさず休ませるよね。なのになぜ精神的不調のときは休んだらダメなの？ あまり長期に渡って休むと、行くのがだるくなったり、行き辛くなったりするかもしれないけど、1〜2日くらい、心を休ませるためにもいいんじゃないかな』
おそらくお子さんもバレーを続けたい気持ちや、バレー関連で高校進学を考えていたこともあって、今部活内で仲間外れのような状況が辛いのでしょう。投稿者さんの「バレー部のある高校に行けなくなるよ」という声がけも、余計にお子さんを苦しめている可能性があります。本人の希望とは異なるかもしれませんが、バレー以外の部活や高校進学の選択肢はありますし、お友達もバレー部の仲間だけに固執する必要はないでしょう。人生にはたくさんの選択肢があります。人間関係で悩みながら自分が辛いところにい続ける必要はなく、居心地がよく、自分が向いている場所に方向転換することも、ときには必要なことではないでしょうか。
また大人でも毎日会社に行くことは大変で、体調不良で休むことはあるのですから、子どもだって同じでしょう。第三者から見ると、お子さんは今メンタルが辛い時期で、すこし休息を取ってもよさそうですよね。親からも、休んでいいことを伝えるのは大事なことではないでしょうか。投稿者さんと一緒に外食や旅行などに行って気晴らしをするのも、親子の信頼関係が強まりそうですよね。そしてバレー部以外にもお友達は作れること、高校進学もバレー以外に選択肢があること、人間関係で悩んでいることは長い人生において悪いことではないことなど、ポジティブな話をしてはどうでしょうか。そうすることで、お子さんも上手に気持ちを切り替えていけるかもしれません。
文・AKI 編集・有村実歩