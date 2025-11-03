様々な分野での功績を称える大分合同新聞文化賞の表彰式が行われ、個人3人と団体1組が受賞しました。 【写真を見る】大分合同新聞文化賞個人3人と団体1組が受賞 今年の大分合同新聞文化賞には、久留島武彦記念館の館長・金成妍さん（46）、ダイプロの会長山田耕司さん（69）、書家の西村桃霞さん（78）、県原爆被害者団体協議会が選ばれました。 3日の式では大分合同新聞社の長野景一社長が一人ひとりに表彰状を手渡し、これ