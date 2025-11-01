先発したドジャース・山本由伸【写真：荒川祐史】フルカウント

山本由伸は「神なのか」 WSでは15イニングを投げて自責点2と最高の結果

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間10月31日、ドジャース山本由伸がWS第6戦に先発した
  • 6回5安打1失点の好投で、WS連覇に「逆王手」を引き寄せた山本
  • オリックス時代からの活躍を知るファンは「やはり神なのか...」と称えた
記事を読む

  • スポニチ
    米記者　大谷翔平の第7戦先発がドジャースにとって「最も理にかなった選択」という理由解説 2025年11月1日 13時50分
  • スポニチ
    大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希　同一チームで日本人3選手出場はWS史上初　07年は2球団で3人出場も 2025年11月1日 15時42分
  • 連続テレビ小説『ばけばけ』の場面カット （C）NHK
    『ばけばけ』第5週　トキ、レフカダ・ヘブンと出会う【ネタバレあり】 2025年10月26日 8時15分
  • 8回に二塁打を放ったドジャース・大谷翔平【写真：ロイター】
    3連休初日に“嬉しい悲鳴”「なんでこんなに面白いの」　ド軍WSに朝からドキドキ「最高だわ」 2025年11月1日 11時45分
  • ドジャースＷＳ連覇へ逆王手　運命の第７戦先発は山本由伸以外の全員が「登板可能」とド軍監督　大谷翔平を中３日投入も 2025年11月1日 12時52分

