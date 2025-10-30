俳優・アーティストの北村匠海が10月26日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、子役時代から20年近くに及ぶ芸能活動を振り返った。小栗旬がVTRコメントで12歳当時の北村の印象を語った場面では、「一人だけ光り輝いていた」という小栗の言葉に本人が驚きの声を上げる一幕も…。さらに、北村の語る言葉に早見優らスタジオゲスト陣から「言葉選びがすごい！」の声が上がり、北村の魅力が詰まった内容となった。■「存在