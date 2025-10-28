日韓共同開発ブランド「tilnus（ティルナス）」から、輝くパールが目元を彩る6色アイ＆ハイライトパレット「パールコア アイパレット」が登場♪韓国トレンドの多色パレットと日本のナチュラルカラーを掛け合わせたデザインで、日常から特別な日まで使える1品です。11月12日（水）より先行販売、19日（水）より全国展開。持ち運びやすいサイズ感も魅力です♡ 6色構成で叶える“パールコア”な目元