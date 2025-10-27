27日朝、大分県佐伯市の市道で、78歳の男性をはねた車が現場から逃走し、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 【写真を見る】78歳の男性が車にはねられ重傷警察がひき逃げ事件として捜査大分・佐伯市 27日午前7時半ごろ、佐伯市池田の市道で「しゃがみこんだ男性がいた。車にぶつけられたようだ」と通行人から110番通報がありました。 警察によりますと、直進してきた車が散歩中の78歳の男性をはねたあと、その場から