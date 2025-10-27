26日、アルゼンチン・ブエノスアイレスの投票所で投票する女性（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】アルゼンチンで26日、議会中間選挙が実施された。経済危機からの脱却を進めてきた右派ミレイ大統領への審判となる。トランプ米政権は経済支援策をちらつかせてミレイ氏を援護する構えを示しており、選挙結果は経済改革の先行きに大きな影響を与えそうだ。27日中に大勢判明の見通し。改選対象は上院（定数72）の24と、下院（同