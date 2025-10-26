現地時間10月25日に開催されたプレミアリーグの第９節で、昨シーズン王者のリバプールがブレントフォードと敵地で対戦。２−３で敗れた。２点を先取されたリバプールは、前半終了間際にミロシュ・ケルケズの移籍後初ゴールで１点を返したものの、60分にPKで被弾。89分にモハメド・サラーの右足弾で１点差に追い上げるのがやっとだった。これで開幕５連勝の後、まさかのプレミア４連敗となり、現地のサポーターも憤慨。クラブ