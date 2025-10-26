「もううんざりだ」「スロットよ、出て行け」大型補強の王者リバプール、まさかのプレミア４連敗にファン憤慨「90分の拷問を見るのは耐えられない」「いい加減に目を覚ませ」
現地時間10月25日に開催されたプレミアリーグの第９節で、昨シーズン王者のリバプールがブレントフォードと敵地で対戦。２−３で敗れた。
２点を先取されたリバプールは、前半終了間際にミロシュ・ケルケズの移籍後初ゴールで１点を返したものの、60分にPKで被弾。89分にモハメド・サラーの右足弾で１点差に追い上げるのがやっとだった。
これで開幕５連勝の後、まさかのプレミア４連敗となり、現地のサポーターも憤慨。クラブの公式SNSには、厳しい声が殺到した。
「情熱が足りない」
「スロットよ、出て行け」
「90分の拷問を見るのは耐えられない」
「なぜ毎週負けるんだ」
「ピッチ上の問題をすべてカネで解決できると思ったら大間違いだ」
「恥を知れ」
「守備陣はだらしない」
「もううんざりだ」
「いい加減に目を覚ませ」
「ソボスライが11人必要だ」
「スロットが変えられないなら、スロットを代えろ」
「このチームはクズだ」
今夏に大型補強をしただけに、不甲斐ないパフォーマンスにサポーターの不満は限界に達しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
２点を先取されたリバプールは、前半終了間際にミロシュ・ケルケズの移籍後初ゴールで１点を返したものの、60分にPKで被弾。89分にモハメド・サラーの右足弾で１点差に追い上げるのがやっとだった。
これで開幕５連勝の後、まさかのプレミア４連敗となり、現地のサポーターも憤慨。クラブの公式SNSには、厳しい声が殺到した。
「情熱が足りない」
「スロットよ、出て行け」
「90分の拷問を見るのは耐えられない」
「なぜ毎週負けるんだ」
「ピッチ上の問題をすべてカネで解決できると思ったら大間違いだ」
「恥を知れ」
「守備陣はだらしない」
「もううんざりだ」
「いい加減に目を覚ませ」
「ソボスライが11人必要だ」
「スロットが変えられないなら、スロットを代えろ」
「このチームはクズだ」
今夏に大型補強をしただけに、不甲斐ないパフォーマンスにサポーターの不満は限界に達しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」