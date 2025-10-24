ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > モームリの社長は皆の前でパワハラ 社長からの「圧迫LINE」の中身 ブラック企業 モームリ（退職代行サービス） LINE 時事ニュース ゴシップ 集英社オンライン モームリの社長は皆の前でパワハラ 社長からの「圧迫LINE」の中身 2025年10月24日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「モームリ」の運営会社アルバトロスの実態について元従業員が取材で語った 社長は従業員が提出した日報に辛辣なコメントを書き込んでいたという PDFとともに送られてくる一言LINEは「きつい言葉」が多かったとのこと 記事を読む おすすめ記事 在宅で月20～30万円の収入を実現。すでに700名以上が活躍する「LightUpSecretary」（ライトアップセクレタリー）がオンライン秘書育成セミナーを開催、500名が参加 2025年10月21日 20時0分 「馬鹿らしくてやってられない！」新人の時給が自分より160円も高いことが発覚！ ベテランパート女性、即行で退職 2025年10月20日 6時0分 「おじアタック」「おばアタック」ってなに? - 年上からの恋愛アプローチを許容できる年齢差・条件とは 2025年10月20日 10時0分