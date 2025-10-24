チェスの元世界チャンピオン、ウラジーミル・クラムニクさん＝２０１９年/Iliya Pitalev/Sputnik via AP/FILE（ＣＮＮ）チェスのグランドマスターだったダニエル・ナロディツキーさんが２９歳で急死した経緯をめぐり、国際チェス連盟（ＦＩＤＥ）は、元世界チャンピオンのウラジーミル・クラムニクさんがいじめや嫌がらせの疑いで調査を受けていると発表した。ナロディツキーさんは米サンフランシスコ出身。２０日にノースカロライ