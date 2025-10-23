「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（午後４時５０分開始）が２３日、都内で行われる。注目の１つが米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）への指名があるかどうか。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受ければ史上初となる。岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は昨秋、米国進学を選択。レギュラーで全５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４