妊活の大敵はストレスと言われるくらい、とてもデリケートな問題。それなのに、無神経な言動を繰り返して、お嫁さんを困らせるお義母さんがいるようです。今回は、妊活中に義母から届いたおくりものにドン引きした話をご紹介いたします。義母から妊活グッズが届いた「妊活をしているとき、できるだけストレスのない生活を意識していました。夫ともしっかり話し合って、2人で支え合いながら頑張っていたんです。ただ義母は本当にデ