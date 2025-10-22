女優イ・ミンジョンが娘のソイちゃんの100日祝いの写真を公開し、話題になっている。【写真】イ・ミンジョンの娘、可愛らしいツインテール姿去る10月21日、イ・ミンジョンは自身のインスタグラムを更新。キャプションには、「ソイが100日のとき…本当に小さくて大切だったあなたがママのユーチューブで『これ何？これ何？』と言いながらカメラを指すのを見ていると…ときが経つのが早い…元気に可愛く育ってね、うさちゃん」という