日本ハムは22日、石川直也投手（29）と福田俊投手（28）、育成の山本晃大投手（26）と平田大樹外野手（20）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。石川と福田は現役続行を希望し、山本晃と平田は今後は未定。石川は18年には52試合に登板し、一時は守護神を務めて19セーブをマーク。翌19年も60試合に登板して21ホールドを挙げた。20年にトミー・ジョン手術を受け、22年は36試合に登板して復活を遂げたが、過去2年は1