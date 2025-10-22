SNSの広告から始まる巧妙な手口〈スマホ１台で月収50万円〉〈簡単なアンケートに答えるだけで即日入金〉SNSに溢れる甘い言葉に誘われ、多くの若者が高額な借金を背負わされる「副業詐欺」が後を絶たない。その手口は驚くほど巧妙かつ組織的で、背後には被害者を確実に“仕留める”ためのプロ集団の影がちらつく。契約を完結させる「クローザー」の存在、そして被害者を泣き寝入りさせるための「弁護士封じ」。若者たちを借金地獄に