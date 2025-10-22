大宮サポーターがコレオで選手を後押しRB大宮アルディージャは10月18日、J2リーグ第33節で藤枝MYFCとホームで対戦し、1-0で勝利した。この試合前に大宮のサポーターが作り上げたコレオグラフィーが「最高にかっこいい」「マジで要塞感出てきたんじゃないの」など注目を集めている。今季も白熱するJ1昇格争い。プレーオフ圏内では1試合を落としただけで順位が大きく転落する大混戦状態となっている。ホームで勝利が求められる一