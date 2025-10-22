大宮サポーターがコレオで選手を後押し

RB大宮アルディージャは10月18日、J2リーグ第33節で藤枝MYFCとホームで対戦し、1-0で勝利した。

この試合前に大宮のサポーターが作り上げたコレオグラフィーが「最高にかっこいい」「マジで要塞感出てきたんじゃないの」など注目を集めている。

今季も白熱するJ1昇格争い。プレーオフ圏内では1試合を落としただけで順位が大きく転落する大混戦状態となっている。ホームで勝利が求められる一戦で、試合前に大宮サポーターがオレンジ色とネイビー色のフラッグを用いたコレオを披露。メインスタンド中央にはクラブエンブレムも浮かび上がった。

試合は前半36分に左サイドのクロスから最後は10番のFW豊川雄太がゴールを決め、1-0で勝利。NAC5スタジアム大宮に駆けつけたファン・サポーターの後押しもあり、3連勝を達成し、順位を5位とした。

SNSでは「マジで要塞感出てきたんじゃないの」「最高にかっこいいね！」「たくさんの人の協力で実現したコレオ」「相変わらずよき」「上手く行って良かった」「This is my HOME」「素晴らしかったです」などコメントが寄せられ、大宮サポーターが作り上げたコレオに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）