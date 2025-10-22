テレビアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系／毎週火曜24時00分）が、現在放送中だ。本作の主人公は、ある日突然異世界へと召喚された普通のサラリーマン、向田剛志（ムコーダ）。異世界の住人となった彼の固有スキルは「ネットスーパー」という一見しょぼい能力だったが、実はこのスキルで取り寄せた現代の食品は、異世界だととんでもない効果を発揮する。放送中のシーズン2では、新たに従魔となるピクシー