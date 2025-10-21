高市氏が首相に選ばれ、夫の山本拓・元衆院議員（７３）が初の「ファーストジェントルマン」となった。山本氏は２１日、報道各社の電話取材に応じ「あんまりパートナーが目立たない方がいい。『ステルス旦那』として、しっかりサポートしたい」と述べた。２人が結婚したのは２００４年。高市氏のブログによると、「結婚を前向きに検討したくなっていた」ところに山本氏から「真剣に探しておられるのなら、立候補しますよ」と電