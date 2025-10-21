並木道に現れる、ほっと深呼吸できる場所可愛らしいカフェの外観。旧軽井沢通りから徒歩1分ほどで到着「Cafe Meriggiare（かふぇ めりっじゃーれ）」は、丁寧に作られた食事メニューと個性的な浅煎りコーヒーが楽しめるカフェ。中でも8時からはじまるモーニングが人気です。大きな窓は開放感があり、軽井沢の自然をより一層楽しめるカウンター席とテーブル席があり、ゆとりある店内店内から軽井沢の木々を眺めながら、自分だけのカ