可愛らしいカフェの外観。旧軽井沢通りから徒歩1分ほどで到着

「Cafe Meriggiare（かふぇ めりっじゃーれ）」は、丁寧に作られた食事メニューと個性的な浅煎りコーヒーが楽しめるカフェ。中でも8時からはじまるモーニングが人気です。

大きな窓は開放感があり、軽井沢の自然をより一層楽しめる

カウンター席とテーブル席があり、ゆとりある店内

店内から軽井沢の木々を眺めながら、自分だけのカフェ時間が味わえます。席の予約もできるので、窓際の席を指定することもできます。



ハンドドリップで丁寧に淹れているコーヒーは、パラゴン※を使うことによって香りがより引き立つ

コーヒー豆の仕入れは、東京都・神保町のグリッチコーヒー＆ローターズから。「ここのコーヒーを初めて飲んだとき衝撃が走りました」と話すのは店主の後藤昌行（ごとう まさゆき）さん。これまでは特別コーヒーが好きというわけではありませんでしたが、このコーヒーを飲んでからすっかり浅煎りコーヒーにハマり、「自分でお店を出すときは絶対にここのコーヒー豆を使おう」と決めていたというほど。

「浅煎りコーヒーは味が薄いんじゃないかと誤解をされている方が多いんですけど、そんなことはなくて、濃度はしっかりあります。実はコーヒー豆本来の味が、一番活かされる焙煎方法は浅煎りコーヒーなんです」

※パラゴン…抽出したコーヒーを冷やした鋼球に当てて急冷することで、揮発してしまう香り成分を液体に閉じ込めるというもの

6種類のコーヒー豆から選べる浅煎りコーヒーは、後藤さんが「飲みやすくていいな」と思ったものが並んでいるおすすめのラインナップ

時期によってはコーヒー豆が入れ替わることもあるので、その時々のコーヒーを楽しむことができる

グリッチコーヒー＆ローターズのコーヒー豆は基本的に、苦みが少なく、フルーティーな味わいが特徴的です。

人気のメニューは、フルーツトマトのような少し酸味のある味わいの「KENYA CHORONGI〜WASHED〜」700円や、ライチのような爽やかさが特徴の「CHIA YUAN YI YUAN〜YEAST FERMEN TATION HONEY〜」1000円です。後藤さんのおすすめは「COLOMBIA AROMA NATVO」1500円。柑橘系のオレンジのような香りがします。

レギュラーメニューも定期的に入れ替わりがあるので、その時々の味を楽しみに、お出かけしてみてください。



「フレンチトースト プレーン」1500円。付け合わせのサラダもフレッシュで美味しい

朝8時〜10時30分まで提供するモーニングメニューの定番人気が、1日20〜30食でるボリュームあるフレンチトースト。バケットを長野県産の卵を使った卵液に前日から浸けておくのがポイント。フライパンとオーブンで焼くことで、外側はカリッと、中はプリンを目指したぷるぷる食感。優しい甘さが感じられます。

プレーン以外にも、抹茶、エスプレッソで作られたラテの3種類が楽しめます。秋になると限定で味わえるミルクティー味も楽しめます。

モーニングメニューは他にも、「軽井沢パニーニ」1450円や「厚切りバタートースト」800円があります。その日の気分に合わせて、心地良い朝のひとときを過ごせます。



オープン当初から続く定番ランチメニューもおすすめ

「ハンバーグ」1500円は、オリジナルソースたっぷりの煮込み風

ランチメニューは、オープン当初から人気のハンバーグとバターチキンカレーをメインに提供。

以前はワンプレートで提供されていたハンバーグですが、「ソースが飲みたくなるくらい美味しい！」というお客様の声から、たっぷりのソースで煮込みハンバーグ風に変更。ジューシーなハンバーグと少し酸味のある甘めのソースは相性抜群です。

ご夫婦で切り盛りしている店内は、柔らかい雰囲気で過ごしやすい

お客様との会話を大切にしてその声を聞きながら、メニューを提供しているのが印象的な「Cafe Meriggiare」。「そろそろメニューを変えなきゃとも思うんですが、長年のファンの方が多いんです。年に数回のみ訪れるお客様から『軽井沢に来る楽しみのひとつ』と言われると、なかなか変えられなくて」と笑う後藤さん。訪れるお客さんの想いを大切にし、変わらないメニューを提供しています。

時たまリスが訪れるという外の景色を眺めながら、自分だけのゆったりと流れる時間を過ごしてみてはいかがでしょう。



◾️Cafe Meriggiare（かふぇ めりっじゃーれ）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢167-41

TEL：0267-41-6181

営業時間：8〜17時

定休日：木曜

※冬季休業あり



Text：池田紗

Photo：新井涼平



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

