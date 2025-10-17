「薬と健康の週間」が17日から始まり、JR大分駅前で薬剤師や県の職員が薬の適正な利用を呼びかけました。 【写真を見る】「用量オーバーは非常に危険」薬剤師が薬の適正利用を呼びかけ薬と健康の週間大分 厚生労働省などは10月23日までを「薬と健康の週間」と定めています。JR大分駅前では、県薬剤師会の会員や県の職員が通勤客にお薬手帳が入ったパンフレットを配りました。 薬剤師会では、薬の副作用を防ぐた