埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男は、施設に入る際に「暗証番号で電子ロックを解除した」などと供述していることが新たに分かりました。木村斗哉容疑者（22）は15日未明、鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで入所者の小林登志子さん（89）に刃物のようなもので切りつけるなどして、殺害した疑いが持たれています。木村容疑者は、15日午前8時過ぎに身柄が勾留されている西入間警察署から