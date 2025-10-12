投資信託の積立などの長期分散投資が投資の王道といわれる。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「投資で成功したいなら、長期分散投資にこだわらないほうがいい。その前にやってみるべきことがある」という――。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■対照的な理由で、投資を始めた2人会社員のAさん、30歳。これまで投資にはまったく興味がありませんでしたが、老後資金の不安にか