【モデルプレス＝2025/10/11】俳優の佐藤流司が10月11日、自身の公式Xを更新。SNSで物議を醸していた騒動を謝罪するとともに、うつ病とパニック障害を患っていることを公表した。【写真】佐藤流司、共演俳優との2ショット◆佐藤流司、騒動を謝罪SHIBUYA TSUTAYAに置かれているミュージカル『刀剣乱舞』のパネルにおいて、共演者のサインに上書きしたとして物議を醸していた佐藤。「皆様にご心配とご迷惑をお掛けしております。大変