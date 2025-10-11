フィリピンで、貧困地区の子どもや若者たちが自ら輝ける場としてファッションショーをともに企画し、ファッションスクール運営にも携わる日本人女性がいる。 「coxco Lab」現地責任者の小村萌さん（33）だ。 【画像】ファッションショーで涙ぐむ小村さん 旅行会社の駐在員としてフィリピンに渡った彼女は、なぜ現地の人々とともに歩む道を選んだのか。フィリピンで社会課題へ挑み続ける小村さん