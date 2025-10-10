日本プロ野球選手会は１０日、クライマックスシリーズ、日本シリーズにおいてＳＮＳ上における誹謗中傷検出システムを導入すると発表した。ＳＮＳ上における投稿のモニタリングを行い、誹謗中傷に該当する事案を検出し対象者ごとにリストアップ。ＳＮＳ運営元への通報・削除要請や、ＮＰＢ球団との情報共有、ダイレクトメッセージ（ＤＭ）への対応、発信者情報開示請求や刑事手続に必要な証拠保全も行い、被害者へのサポートを