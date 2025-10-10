日米関税交渉を踏まえて、日本政府がアメリカの自動車メーカー「フォード」のピックアップトラックを公用車として導入する案を検討していることがわかりました。【映像】フォード「F−150」複数の政府関係者によりますと、政府はアメリカフォードの「F−150」を国土交通省の地方整備局に導入し、工事や道路のパトロールに使うことなどを検討しています。ただ、フォードは2016年に日本から撤退していて、点検や修理に課題もあ