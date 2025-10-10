古民家をリノベーションした文化拠点「TOE LIBRARY PARC（とう らいぶらりー ぱるく）」は、東京・浅草にあるデザインホテル 「TOE LIBRARY（とう らいぶらりー）」が運営するカフェを併設した文化施設。 開業のきっかけは、パリを代表する書店であり、若手作家に書店を手伝う代わりに宿泊を提供するという「シェイクスピア・アンド・カンパニー書店」を、オーナーの西尾吉朗（にしおよしあき）さんが訪れたこと。語り継がれる寓話