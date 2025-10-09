小児がんを経験した高校生などを支援する奨学金制度の充実のため、大分市の中心部で募金活動が行われました。 【写真を見る】小児がん経験高校生の奨学金充実へ保険会社社員が募金活動で支援の輪広げる大分 この募金活動は、アフラック生命保険の社員らおよそ40人が実施したものです。募金で集まった寄付金は、小児がん経験者やがん遺児で経済的に援助が必要な高校生の奨学金に充てられます。 対象の高校生には月2万円が給