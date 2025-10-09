20日にPCCC開幕パンコンチネンタルカーリング選手権（PCCC、20日開幕、米ミネソタ州バージニア）に出場する男女日本代表が9日、オンラインで会見を行った。女子は今年の日本選手権優勝のフォルティウス、準優勝の北海道銀行が辞退したため、3位のロコ・ソラーレが代表に。スキップの藤澤五月は、「米国での大会が少ないので、初めての地でプレーする意味でも楽しみ」と笑顔で気合を入れた。ロコ・ソラーレは2026年ミラノ・コ